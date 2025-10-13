Nitro annuncia il ritorno live | data unica al Fabrique di Milano il 1° aprile 2026

Nitro torna sul palco con una data speciale: mercoledì 1 aprile 2026 al Fabrique di Milano. L’annuncio arriva a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “Storia di un artista” (Epic Records Italy), brano-manifesto in cui il rapper ripercorre tappe, cadute e rinascite del suo percorso. L’evento, organizzato da Me Next e Next Show, segna un rientro attesissimo su uno dei palchi simbolo del rap italiano e promette un set ad alta intensità, tra tecnica, storytelling e una produzione dal forte impatto. Indice. Nitro al Fabrique di Milano l’1 aprile 2026. Il momento discografico. Biglietti e informazioni utili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

