Nintendo è stata hackerata? Il gruppo Crimson Collective pubblica schermate delle cartelle come prova

Dday.it | 13 ott 2025

Un gruppo hacker noto come Crimson Collective ha pubblicato una schermata proverebbe l'avvenuto attacco informatico alla società giapponese. 🔗 Leggi su Dday.it

