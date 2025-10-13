Nintendo è stata hackerata? Il gruppo Crimson Collective pubblica schermate delle cartelle come prova

Un gruppo hacker noto come Crimson Collective ha pubblicato una schermata proverebbe l'avvenuto attacco informatico alla società giapponese. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Nintendo è stata hackerata? Il gruppo Crimson Collective pubblica schermate delle cartelle come prova

In questa notizia si parla di: nintendo - stata

NINTENDO è stata HACKERATA? Ecco cosa sappiamo! - #nintendo #videogiochi #nintendoswitch #foryou #gaming - facebook.com Vai su Facebook

Il videogioco è stato pubblicato per la prima volta nel 1985 dalla Nintendo ed è stato creato dal designer di giochi giapponese Shigeru Miyamoto ed è uno dei più famosi e influenti di tutti i tempi - X Vai su X

Nintendo sarebbe stata hackerata e molti dati sarebbero in mano al Crimson Collective - Nintendo tiene molto ai propri segreti e ai propri dati, ma pare che qualcuno sia riuscito a superare la sicurezza e ad accedere ai server della compagnia. Segnala msn.com

Nintendo hackerata? Presunto furto di dati e dubbi sull’entità dell’attacco - Nelle ultime ore si sta diffondendo online la notizia di un presunto attacco hacker ai danni di Nintendo. Segnala gamesource.it