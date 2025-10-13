Ningbo Open WTA 500 anteprima | Samsonova–Guo Quote orari e chiavi del match

Primo turno ad alta intensità al Ningbo Open: Liudmila Samsonova affronta la beniamina di casa Hanyu Guo sul cemento indoor. Differenza di ranking, esperienza sul tour e peso del servizio fanno della russa la favorita, ma l’effetto “campo amico” e l’inerzia delle ultime uscite asiatiche rendono la sfida meno scontata di quanto sembri. Orari e contesto. Quando: martedì 14 ottobre, mattinata locale (presto in Europa).. Dove: cemento indoor, Ningbo.. Formato: due set su tre; no-ad in doppio, standard in singolare.. Stato di forma (flash). Liudmila Samsonova — Potenza pura con prima di servizio e diritto come armi principali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

