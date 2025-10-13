Nike Levi’s e Nigo hanno creato le sneaker perfette per gli amanti del denim

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sai quella strana sensazione quando sei amico di qualcuno, e quella persona è amica di un altro tuo amico, ma voi tre non avete mai passato del tempo insieme tutti e tre? Ecco, è più o meno la stessa cosa con l’ultima collaborazione di Nike. Questo mese, due importanti collaboratori del marchio dello Swoosh — Levi’s e l’icona dello streetwear giapponese Nigo — uniscono le forze per una nuova versione delle Air Force 3, la scarpa “di culto” d’archivio che Nigo aveva reinterpretato nella sua prima collaborazione ufficiale con Nike nel 2024. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

