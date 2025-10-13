Nicola Savino verso la conduzione di ‘Sanremo Giovani’ e ‘Dopofestival’? I rumors

(Adnkronos) – Il 15 ottobre scadrà il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a 'Sanremo Giovani', il contest che servirà a individuare due dei quattro artisti che gareggeranno al Festival di febbraio nella sezione 'Nuove Proposte' (gli altri due arriveranno dal concorso 'Area Sanremo'). E con l’avvicinarsi dell’appuntamento, cominciano a circolare le prime . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: nicola - savino

Freeze – Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales stasera su Rai2: ospiti e anticipazioni della prima puntata del 16 settembre 2025

Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales presentano Freeze: “Ha una comicità primordiale, lacrimo dal ridere. Lavorare insieme è una figata” | Intervista VIDEO

Nicola Savino alla conduzione di Tali e Quali

Fra gli invitati anche Geppi Cucciari e Nicola Savino. Tra i brani cantati, “Gli anni”, “’O Sarracino” e “Maledetta primavera” Vai su Facebook

Nicola Savino conferma a #ÈSempreMezzogiorno che condurrà #TaliEQuali su Rai 1. Carlo Conti passerà in giuria. #Freeze #TaleEQualeShow - X Vai su X

Nicola Savino verso la conduzione di Sanremo Giovani: spunta anche l’ipotesi Dopofestival - Manca poco alla scadenza del bando per partecipare a Sanremo Giovani 2025 – fissata per il 15 ottobre – e dietro le quinte della macchina sanremese l’attesa è ... Secondo leggo.it

Nicola Savino sostituisce Carlo Conti alla conduzione dopo Tale e Quale Show: “Lui sarà in giuria” - Una nuova stagione televisiva è iniziata, alcuni programmi sono già tornati in onda, altri invece lo faranno nei prossimi mesi, uno di questi è Tali e Quali, la trasmissione che segue Tale e Quale ... Si legge su fanpage.it