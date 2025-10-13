Nico Gonzalez Juve Tuttosport svela i motivi della rottura | questi due aspetti hanno inciso sulla sua volontà di cambiare aria in estate

Nico Gonzalez Juve, Tuttosport svela i motivi della rottura: il poco spazio e un rapporto mai decollato col tecnico hanno spinto l’argentino a lasciare. Un acquisto oneroso, un talento indiscusso, ma un’avventura finita dopo appena un anno senza mai lasciare il segno. L’addio di Nico Gonzalez alla Juventus, concretizzatosi con il suo passaggio all’ Atletico Madrid, ha lasciato diversi interrogativi. A svelarne i retroscena è Tuttosport, che individua in un rapporto mai decollato con Igor Tudor e nella delusione del Mondiale per Club i due fattori chiave che hanno portato alla rottura. Nico Gonzalez Juve: i motivi dell’addio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

