Nico Gonzalez Juve svelati i motivi dell’addio | rapporto mai decollato con Tudor e delusione al Mondiale per Club

Era arrivato alla Juventus come un investimento importante e una promessa di qualità offensiva. Nico Gonzalez, talento argentino di grande tecnica e rapidità, doveva rappresentare uno dei nuovi cardini del progetto bianconero. Invece, la sua avventura a Torino si è chiusa dopo appena una stagione, senza che l’argentino sia mai riuscito a imporsi o a trovare continuità. Come riportato da Tuttosport, le ragioni del suo addio sono molteplici, ma riconducibili soprattutto a un rapporto mai realmente sbocciato con Igor Tudor. Il tecnico croato non lo ha mai considerato un titolare inamovibile, preferendogli spesso giocatori più funzionali al suo sistema di gioco, basato su fisicità, disciplina tattica e sacrificio difensivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

