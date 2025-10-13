Nico Gonzalez Atletico Madrid i Colchoneros pensano già al riscatto | può arrivare anche senza il vincolo delle presenze! La novità

Nico Gonzalez Atletico Madrid, l’argentino ha convinto Simeone: gli spagnoli vogliono anticipare i tempi del riscatto, i bianconeri pronti a incassare. Un rendimento che ha convinto tutti, un impatto immediato che ha spazzato via ogni dubbio. Nico Gonzalez ha impiegato pochissimo tempo per prendersi l’ Atletico Madrid e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club spagnolo avrebbe già deciso di riscattarlo. Una notizia importantissima per la Juventus, che si prepara a incassare una cifra considerevole. Nico Gonzalez: un affare per tutti. L’attaccante argentino, dopo una sola, deludente stagione con la maglia della Juventus, si è trasferito all’ Atletico Madrid l’ultimo giorno di mercato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Atletico Madrid, i Colchoneros pensano già al riscatto: può arrivare anche senza il vincolo delle presenze! La novità

In questa notizia si parla di: nico - gonzalez

Mercato Juve, Rugani determinato a restare. Nuove sirene arabe per Nico Gonzalez

Mercato Juve, si entra in una fase delicata: da Vlahovic a Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Il punto sulle mosse dei bianconeri e sui casi più spinosi

Nico Gonzalez Juve, l’Atalanta e l’Inter non sono le uniche squadre a tenere d’occhio l’argentino! Su di lui ci fa un pensierino anche quella squadra di Premier League: ecco di chi parliamo!

Nico Gonzalez si è già dimenticato la #Juve Ecco le sue parole - facebook.com Vai su Facebook

... L’argentino conquista il cuore dell’Atletico Madrid #NicoGonzalez #AtleticoMadrid #LaLiga #DAZN - X Vai su X

Atletico Madrid, la rivincita di Nico Gonzalez dopo il 5-2 al Real: "Alla Juventus non ero più io" - L'esterno manda in archivio l'esperienza alla Juventus nella quale non si è mai sentito a suo agio ... Da sport.virgilio.it

Nico Gonzalez Atletico Madrid: l’avventura dell’ex Juve in Spagna è partita benissimo! Simone lo elogia e le prestazioni sono da top: e sul riscatto… Gli aggiornamenti - Tutti gli aggiornamenti Dopo un’annata difficile e opaca con la maglia della Juventus, Nico Gonzalez si sta prendend ... Segnala juventusnews24.com