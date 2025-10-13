NFL 2025 week 6 | cadono gli Eagles successi per Buccaneers Packers e Chiefs che piegano i Lions

La sesta settimana della NFL non è stata una di quelle che passa inosservata. In primo luogo arriva il secondo ko consecutivo per i Philadelphia Eagles che crollano 17-34 nello scontro interno alla NFC East contro i risorti New York Giants. A Londra i Denver Broncos piegano i New York Jets (unica squadra ancora senza vittorie) mentre gli Indianapolis Colts salgono 5-1 dopo aver superato gli Arizona Cardinals 31-27. Nel match di cartello della settimana i Kansas City Chiefs tornano sul 3-3 dopo aver schiantato i Detroit Lions 30-17, mentre i Tampa Bay Buccaneers vincono e convincono salendo 5-1 contro i San Francisco 49ers per 30-19. 🔗 Leggi su Oasport.it

