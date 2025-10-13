Neymar Inter Romano a sorpresa | E’ stato proposto ai nerazzurri e ad un’altra big in Serie A! Le ultimissime

Neymar Inter, Fabrizio Romano svela uno scenario di mercato: «E’ stato proposto ai nerazzurri e ad un’altra big in Serie A!». Le ultime Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la scorsa estate il fuoriclasse brasiliano sarebbe stato offerto a diversi club di Serie A, tra cui Napoli e Inter. L’indiscrezione risale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Neymar Inter, Romano a sorpresa: «E’ stato proposto ai nerazzurri e ad un’altra big in Serie A!». Le ultimissime

