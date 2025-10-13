Neymar Fabrizio Romano sgancia la bomba! È stato offerto a due club italiani | retroscena a sorpresa sull’attaccante brasiliano

Juventusnews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neymar è stato offerto a due club italiani: retroscena a sorpresa rivelato da Fabrizio Romano sullattaccante brasiliano. Tutti i dettagli. Un retroscena clamoroso, una suggestione che infiamma il calciomercato. Neymar è stato offerto all’ Inter e al Napoli. A svelarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha raccontato come, lo scorso maggio, il fuoriclasse brasiliano sia stato proposto a diversi club di Serie A, senza però che nessuna trattativa decollasse. Il retroscena: Neymar offerto a Inter e Napoli. « Neymar è stato proposto anche ad altre squadre in Italia. Anche all’Inter è stato proposto come possibile opportunità », ha spiegato Romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

neymar fabrizio romano sgancia la bomba 200 stato offerto a due club italiani retroscena a sorpresa sull8217attaccante brasiliano

© Juventusnews24.com - Neymar, Fabrizio Romano sgancia la bomba! È stato offerto a due club italiani: retroscena a sorpresa sull’attaccante brasiliano

In questa notizia si parla di: neymar - fabrizio

neymar fabrizio romano sganciaNeymar, Fabrizio Romano sgancia la bomba! È stato offerto a due club italiani: retroscena a sorpresa sull’attaccante brasiliano - Neymar è stato offerto a due club italiani: retroscena a sorpresa rivelato da Fabrizio Romano sull’attaccante brasiliano. Si legge su juventusnews24.com

neymar fabrizio romano sganciaClamoroso Romano: “Neymar offerto all’Inter! Ecco cosa è successo e gli scenari futuri” - Neymar è stato offerto all'Inter e resta un nome da tenere d'occhio anche per il futuro: a rivelarlo è stato Fabrizio Romano ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Neymar Fabrizio Romano Sgancia