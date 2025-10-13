Neve alle Azzorre 2 | trama trailer quando esce su Netflix

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima stagione è stata un indubbio successo, ma adesso la serie portoghese "Neve alle Azzorre" torna su Netflix con nuovi intrighi, colpi di scena e una tensione ancora più alta. La produzione è ispirata liberamente a fatti realmente accaduti, e ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Today.it

