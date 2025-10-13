Netflix lancia i Party Game per TV | nasce una nuova era del gioco sociale
Netflix è pronta a ridefinire il concetto di gioco sociale portandolo direttamente sul televisore. La piattaforma di streaming, già nota per le sue esperienze interattive e sperimentazioni videoludiche, ha annunciato l’arrivo di una nuova linea di party game pensata per giocare in compagnia di amici e familiari. Il sistema sarà semplice e immediato: lo smartphone diventa il controller, mentre la TV funge da centro dell’azione. Una rivoluzione del gioco casalingo. Grazie alla tecnologia sviluppata negli ultimi anni per i contenuti interattivi, Netflix dispone oggi di una base solida e accessibile per offrire esperienze videoludiche stabili e intuitive. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
