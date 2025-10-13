Netanyahu | dopo 7 10 fatto nostro dovere

13.12 "Grazie per essersi schierato contro le menzogne dell'Onu": così il premier israeliano si rivolge a Trump, accogliendolo alla Knesset e "a Gerusalemme, nostra capitale eterna". "Un giorno storico. Anche lei rimarrà nella storia di Israele. Noi ricordiamo i nostri amici.Sappiamo la sua determinazione per il ritorno degli ostaggi". Israele "ha fatto ciò che doveva in risposta al 7 ottobre". "Prezzo pesante delle vittorie sul campo, ora si trasformino in pace per l'intera regione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gaza, Meloni si allinea agli Usa dopo la condanna dei MAGA al genocidio e chiama Netanyahu: “Situazione insostenibile e ingiustificabile”

Gaza, Tajani segue Meloni dopo telefonata a Netanyahu: “Sofferenza della popolazione inaccettabile, accoglieremo 50 palestinesi” – VIDEO

Netanyahu alla guerra totale con Hamas: «Vuole occupare l’intera Striscia di Gaza». La svolta (col sì di Trump) dopo i video degli ostaggi scheletrici

Solo Netanyahu credeva che sarebbe sopravvissuto politicamente dopo il 7 ottobre: ecco come ci è riuscito - La storia di un primo ministro messo alle corde dalle sue gravi responsabilità per l’”11 settembre” d’Israele ... Riporta globalist.it

Netanyahu, con Trump presidente probabilmente nessun 7/10 - "Probabilmente no": così il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha risposto a una domanda se il massacro del 7 ottobre sarebbe avvenuto se ci fosse stato Trump alla Casa Bianca. Scrive ansa.it