Netanyahu | Trump il migliore amico di Israele in storia Casa Bianca

Milano, 13 ott. (askanews) - Il primo ministro Benjamin Netanyahu descrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come il "più grande amico" che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca, mentre si rivolge ai legislatori della Knesset israeliana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu: Trump il migliore amico di Israele in storia Casa Bianca

In questa notizia si parla di: netanyahu - trump

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Gaza, ostaggi tornano a casa: «Evento storico per Israele». Trump andrà a trovarli, Netanyahu: «Quando saranno salvi scarcereremo 1950 palestinesi»

I bombardamenti in Siria alzano l’irritazione di Trump su Netanyahu

Trump riceve da Netanyahu una colomba d’oro: quanto vale il dono della pace #trump #netanyahu #regalo #colomba #ostaggi #13ottobre - X Vai su X

Tel Aviv, Trump scende da Air Force One atteso da Netanyahu Vai su Facebook

Netanyahu ringrazia Trump, 'suo nome rimarrà nella storia' - "Grazie presidente Trump": così Benyamin Netanyahu ha aperto il suo intervento alla Knesset a fianco del presidente Usa. Come scrive ansa.it

Trump e la pace: «Oggi è l’alba storica di un nuovo Medio Oriente». E Netanyahu lo ringrazia: «Sarà ricordato nella storia» - Alla fine del discorso di Trump, ha parlato B enyamin Netanyahu: «Grazie presidente Trump», ha esordito. Segnala lasicilia.it