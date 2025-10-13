Netanyahu | Trump è il migliore amico di Israele
"Donald Trump è il migliore amico che lo Stato di Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca. Nessun presidente americano ha fatto di più per Israele". Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando alla Knesset, alla presenza del presidente Usa, Donald Trump, accolto con una standing ovation. "Signor Presidente, lei è impegnato per questa pace. Io sono impegnato per questa pace. E insieme, Signor Presidente, realizzeremo questa pace", ha aggiunto. "Grazie per essersi opposto alle menzogne su Israele alle Nazioni Unite", e "per la tua fondamentale leadership" che ha portato a un accordo sostenuto da molte parti e al ritorno degli ostaggi, ha detto Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Gaza, ostaggi tornano a casa: «Evento storico per Israele». Trump andrà a trovarli, Netanyahu: «Quando saranno salvi scarcereremo 1950 palestinesi»
I bombardamenti in Siria alzano l’irritazione di Trump su Netanyahu
Gaza, Netanyahu: «Trump migliore amico di Israele alla Casa Bianca» - Il premier israeliano alla Knesset: «Vittoria contro Hamas e l'intero asse del terrore iraniano»
Trump e Netanyahu, gesti e parole: cos'è successo alla Knesset - Ovazioni per il presidente Usa che ha parlato di «una nuova alba di pace.