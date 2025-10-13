Netanyahu | Trump è il migliore amico di Israele

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Donald Trump è il migliore amico che lo Stato di Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca. Nessun presidente americano ha fatto di più per Israele". Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando alla Knesset, alla presenza del presidente Usa, Donald Trump, accolto con una standing ovation. "Signor Presidente, lei è impegnato per questa pace. Io sono impegnato per questa pace. E insieme, Signor Presidente, realizzeremo questa pace", ha aggiunto. "Grazie per essersi opposto alle menzogne su Israele alle Nazioni Unite", e "per la tua fondamentale leadership" che ha portato a un accordo sostenuto da molte parti e al ritorno degli ostaggi, ha detto Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

netanyahu trump 232 il migliore amico di israele

© Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu: "Trump è il migliore amico di Israele"

In questa notizia si parla di: netanyahu - trump

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Gaza, ostaggi tornano a casa: «Evento storico per Israele». Trump andrà a trovarli, Netanyahu: «Quando saranno salvi scarcereremo 1950 palestinesi»

I bombardamenti in Siria alzano l’irritazione di Trump su Netanyahu

Gaza, Netanyahu: «Trump migliore amico di Israele alla Casa Bianca» - Il premier israeliano alla Knesset: «Vittoria contro Hamas e l’intero asse del terrore iraniano» ... Secondo msn.com

netanyahu trump 232 miglioreTrump e Netanyahu, gesti e parole: cos'&#232; successo alla Knesset - Ovazioni per il presidente Usa che ha parlato di «una nuova alba di pace. Si legge su avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Trump 232 Migliore