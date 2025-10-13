Netanyahu rinuncia a summit Sharm El-Sheikh per festa ebraica le ragioni reali | non legittimare Hamas e Stati ostili frattura con ultraortodossi - RUMOURS

Netanyahu salta il summit di pace in Egitto per la celebrazione ebraica Shemini Atzeret, ma dietro la scusa religiosa si nascondono timori politici, rischi diplomatici e fratture nella sua coalizione Nelle ultime ore, il presidente americano Donald Trump ha invitato il premier israeliano Benj. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Netanyahu rinuncia a summit Sharm El-Sheikh per "festa ebraica", le ragioni reali: non legittimare Hamas e Stati ostili, frattura con ultraortodossi - RUMOURS

In questa notizia si parla di: netanyahu - rinuncia

La telefonata di Trump a Netanyahu: «Sei sempre così fottutamente negativo». E su Hamas: «Rischia l’annientamento se non rinuncia a Gaza»

«Senza disarmo sarà di nuovo guerra». Netanyahu non rinuncia alle minacce - X Vai su X

La telefonata di Trump a Netanyahu: «Sei sempre così fottutamente negativo». E su Hamas: «Rischia l'annientamento se non rinuncia a Gaza» Vai su Facebook

Abu Mazen e Blair a Sharm, al-Sisi accoglie i leader al summit. Netanyahu cancella il viaggio - Il presidente dell'Anp Abu Mazen, il premier spagnolo Pedro Sanchez e l'ex primo ministro britannico Tony Blair, indicato nel ruolo di vicecapo del Consiglio di pace per Gaza secondo il piano Donald ... Segnala ansa.it

Netanyahu e Abu Mazen al vertice di Sharm - Sia il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parteciperanno al vertice "per consolidare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza e riaffermare ... Secondo ansa.it