Netanyahu | Potremmo ancora subire attacchi serve unità tra noi
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso un discorso televisivo alla vigilia del previsto rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, sottolineando l'importanza dell'unità nazionale e la necessità di affrontare le minacce ancora presenti, nonostante le forze israeliane abbiano prevalso. "Abbiamo molte differenze tra noi, tuttavia, oggi e nel prossimo futuro, abbiamo tutte le ragioni per metterle da parte", ha dichiarato Netanyahu. "Ovunque abbiamo combattuto, abbiamo prevalso. Ma la battaglia è ancora in corso. Abbiamo molte sfide davanti a noi. I nostri nemici potrebbero attaccarci di nuovo, tuttavia siamo consapevoli di tutto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - potremmo
Israele torna a mettere l’Iran nel mirino. L’Idf: “Potremmo intervenire di nuovo”. Lunedì le minacce a Teheran di Netanyahu dal palco dell’Onu
La pace a Gaza ferma il genocidio, ma i crimini di guerra di Netanyahu macchieranno per decenni la bandiera israeliana Hanno festeggiato a Gaza. I superstiti. Hanno festeggiato, speranzosi, anche a Gerusalemme e a Tel Aviv, i parenti dei pochi ostaggi sopr - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu: "Potremmo ancora subire attacchi, serve unità tra noi" - Il discorso televisivo del premier alla vigilia del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi ... Come scrive msn.com
NUOVO ATTACCO ALL’IRAN/ “È tutto pronto, ma stavolta Xi potrebbe rovinare i piani di Netanyahu e Trump” - Israele e Stati Uniti potrebbero essere pronti ad attaccare nuovamente l’Iran. Scrive ilsussidiario.net