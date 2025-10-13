Netanyahu | Ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas Il 7 ottobre abbiamo pagato prezzo pesante

« Abbiamo pagato un prezzo alto per questa guerra, ma i nostri nemici ora capiscono quanto sia potente e determinato Israele. Capiscono che attaccare Israele il 7 ottobre è stato un errore catastrofico. Capiscono che Israele è forte e che Israele è qui per restare. E questo, signor presidente, è il fondamento indispensabile della pace, la pace attraverso la forza». Lo ha affermato il premier. 🔗 Leggi su Feedpress.me

