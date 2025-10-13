Netanyahu non andràal summit a Sharm Il giallo dell' arrivo la sedia vicino ad Abu Mazen il no definitivo | perché ha dato forfait

Xml2.corriere.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele: assente per la «vicinanza della festività ebraica». L'invito di Al Sisi e Trump «per consolidare l'accordo di pace» cade nel vuoto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

netanyahu non andr224al summit a sharm il giallo dell arrivo la sedia vicino ad abu mazen il no definitivo perch233 ha dato forfait

© Xml2.corriere.it - «Netanyahu non andràal summit a Sharm». Il giallo dell'arrivo, la sedia vicino ad Abu Mazen, il no definitivo: perché ha dato forfait

In questa notizia si parla di: netanyahu - andr

netanyahu andr224al summit sharmAbu Mazen e Blair a Sharm, al-Sisi accoglie i leader al summit. Netanyahu cancella il viaggio - Il presidente dell'Anp Abu Mazen, il premier spagnolo Pedro Sanchez e l'ex primo ministro britannico Tony Blair, indicato nel ruolo di vicecapo del Consiglio di pace per Gaza secondo il piano Donald ... Lo riporta ansa.it

netanyahu andr224al summit sharmNetanyahu e Abu Mazen al vertice di Sharm - Sia il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parteciperanno al vertice "per consolidare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza e riaffermare ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Andr224al Summit Sharm