Netanyahu | In risposta al 7 ottobre Israele ha fatto quello che doveva | Trump alla Knesset | La vittoria israeliana porti la pace in Medioriente

Rilasciati da Hamas tutti i venti ostaggi israeliani. Come previsto dall'accordo, liberati quasi duemila detenuti palestinesei: i bus con a bordo i prigionieri sono arrivati a Ramallah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu: "In risposta al 7 ottobre Israele ha fatto quello che doveva" | Trump alla Knesset: "La vittoria israeliana porti la pace in Medioriente"

Israele, via libera al piano Netanyahu per occupare Gaza | "Cinque punti per la fine della guerra" | Esercito: "Non c'è risposta umanitaria per un milione di sfollati"

Israele, via libera al piano Netanyahu per occupare Gaza | L'Esercito: "Non c'è risposta umanitaria per un milione di sfollati" | L'Onu: "Stop immediato all'operazione"

Israele, Eyal Zamir: «Non c'è risposta umanitaria per 1 milione di sfollati». Chi è il generale dell'Idf che boccia il piano Netanyahu

Piano di pace per Gaza, Trump contrariato dalla reazione di Netanyahu alla risposta di Hamas: “Sei negativo” - X Vai su X

Scadevano alle 18 di domenica 5 ottobre ora di Washington i termini dati ad Hamas per rispondere alla proposta di Trump e Netanyahu: è arrivata la risposta di un sì condizionato al rilascio degli ostaggi. Ecco i punti sul tavolo e le loro incognite Vai su Facebook

Cos'è successo il 7 ottobre e perché Hamas ha attaccato Israele: a Gaza 50 milioni di tonnellate di macerie - Cos'è successo il 7 ottobre fra Hamas e Israele e perché Gaza è distrutta. Secondo virgilio.it

Solo Netanyahu credeva che sarebbe sopravvissuto politicamente dopo il 7 ottobre: ecco come ci è riuscito - La storia di un primo ministro messo alle corde dalle sue gravi responsabilità per l’”11 settembre” d’Israele ... Lo riporta globalist.it