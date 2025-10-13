Netanyahu e i facili alibi anti-israeliani | quando la critica diventa avversione
Il più delle volte ci nascondiamo dietro Netanyahu. “Non ce l’abbiamo con Israele e con gli ebrei, ma con quel criminale”. Un doppio salto mortale nell’ipocrisia. Come se non sapessimo, non leggessimo. Perché Netanyahu è il responsabile, giusto, ma del legittimo governo di Tel Aviv, in cui i dissensi, anche forti, non hanno mai portato a voti di sfiducia. E dunque alla caduta del Governo. Per non parlare delle piazze israeliane che spesso si sono riempite per protestare contro l’esecutivo. Vero. Ma nella maggior parte dei casi per spingere a un’azione più efficace per il rilascio degli ostaggi, non per fermare le operazioni a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: netanyahu - facili
Gaza, Netanyahu "rivelò il piano contro i palestinesi già nel 2001": "Colpirli così dolorosamente da essere insopportabile, Usa facili da dirigere" - VIDEO
DIEGO FUSARO: Salvini: "la pace è merito di Netanyahu" - facebook.com Vai su Facebook
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu promette di “finire il lavoro” a Gaza se Hamas non accetta il piano di Donald Trump. “Nel modo facile o nel modo duro. Preferiremo quello facile, ma lo finermo”. - X Vai su X
Netanyahu e i facili alibi anti-israeliani: quando la critica diventa avversione - Un doppio salto mortale nell’ipocrisia: c’è un diffuso, latente, sentimento anti Israele e anti ebraico in generale ... Segnala quotidiano.net
Netanyahu vola da Trump. Asse anti-Iran e affari con Riad: "Cambiamo la mappa dell’area" - di Aldo BaquisTEL AVIVda due medici personali, necessari per assisterlo da vicino dopo un’operazione alla prostata, Netanyahu è partito ieri col proprio aereo personale per gli Stati Uniti in vista ... Riporta quotidiano.net