Il più delle volte ci nascondiamo dietro Netanyahu. “Non ce l’abbiamo con Israele e con gli ebrei, ma con quel criminale”. Un doppio salto mortale nell’ipocrisia. Come se non sapessimo, non leggessimo. Perché Netanyahu è il responsabile, giusto, ma del legittimo governo di Tel Aviv, in cui i dissensi, anche forti, non hanno mai portato a voti di sfiducia. E dunque alla caduta del Governo. Per non parlare delle piazze israeliane che spesso si sono riempite per protestare contro l’esecutivo. Vero. Ma nella maggior parte dei casi per spingere a un’azione più efficace per il rilascio degli ostaggi, non per fermare le operazioni a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Netanyahu e i facili alibi anti-israeliani: quando la critica diventa avversione