Netanyahu come Hitler L' ultimo delirio di Iacchetti

Enzo Iacchetti protagonista di una nuova uscita pubblica che farà discutere e non poco. L'oggetto del contendere è presto detto: la drammatica situazione a Gaza, il ruolo di Israele ma soprattutto le responsabilità di Benjamin Netanyahu primo ministro del governo di Israele. Ospite al podcast Tintoria, condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti, il comico è tornato a parlare del governo israeliano e delle ultime sue apparizioni televisive molto discusse negli ultimi mesi. A impressionare tutti, però, sono state le parole utilizzate per descrivere lo stesso primo ministro israeliano che, proprio in queste ore, festeggia una tregua siglata con la collaborazione del presidente americano Donald Trump.

Netanyahu sionista 'negazionista': "Shoah invenzione palestinese, Hitler non voleva sterminare gli ebrei, lo ha fatto su ordine del Muftì di Gerusalemme"

Enrico Galiano posta il bacio tra Hitler e Netanyahu: «L'unico modo che conosco per non restare del tutto in silenzio»

Enrico Galiano torna sulle reazioni al suo post del bacio tra Hitler e Netanyahu: «Per alcuni criticare viene prima di capire»

#Netanyahu dice che #Hitler ha fatto anche cose buone.

La pace a Gaza "si deve anche a quello che alcuni giudicano un criminale, che è Bibi Netanyahu, che ha tenuto duro in un momento difficile". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega e vicepremier, all'evento di chiusura della campagna elettorale di A

"Netanyahu come Hitler...". L'ultimo delirio di Iacchetti - Il comico ha paragonato il capo del governo israeliano al dittatore tedesco: "Hitler voleva estinguere gli ebrei, e la stessa cosa vuole fare Netanyahu con i palestinesi"

Netanyahu incontra Witkoff e Kushner, Ben Gvir li attacca: «Voi fareste la pace con Hitler?» - Secondo la stampa israeliana, l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente e il genero del presidente hanno partecipato alla riunione dei ministri