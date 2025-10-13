Nesta ricorda le sfide con Ronaldo Il Fenomeno | Il più forte di sempre quando giocavamo contro succedeva che…

Inter News 24 Nesta rimembra gli incontri con Ronaldo Nazario, classificando l’ex Inter tra i calciatori più forti di sempre. Alessandro Nesta, ex difensore simbolo di Lazio e Milan, e ora allenatore, ha recentemente raccontato la sua carriera durante un’intervista nel podcast Passa dal BSMT. Tra i vari argomenti trattati, Nesta ha parlato di uno dei giocatori più impressionanti che ha affrontato in campo: Ronaldo Luís Nazário de Lima, noto come Ronaldo il Fenomeno. Durante la sua carriera, Nesta ha avuto modo di sfidare il brasiliano in più occasioni, e il suo ricordo è ancora vivo, soprattutto per le qualità straordinarie di Ronaldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

