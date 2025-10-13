Nerazzurri quasi al completo Atalanta l’obiettivo è ritrovare anche Maldini

Sarà un' Atalanta quasi al completo quella che si rivedrà in campo dopo la sosta e subito attesa da un importante duplice impegno casalingo: domenica contro la Lazio, mercoledì in Champions contro lo Slavia Praga. Due partite da provare a vincere per la Dea per restare in corsa per i primi quattro posti in campionato e i playoff in Champions. Ivan Juric finora ha saputo fare di necessità virtù, giocando per un mese e mezzo senza avere quasi mai a disposizione Ederson, Lookman e Scamacca, i tre giocatori più incisivi nell'ultimo biennio, e perdendo per infortuni strada facendo un'altra mezza dozzina di titolari tra cui Scalvini, Zalewski, Bellanova, Kossounou, De Ketelaere.

Nerazzurri quasi al completo. Atalanta, l’obiettivo è ritrovare anche Maldini - Il 24enne ha giocato poco più di mezz’ora nelle ultime quattro di campionato e non è stato convocato da Gattuso ... Da msn.com

Scontri a Parigi tra ultrà del Psg e dell’Atalanta: 19 tifosi nerazzurri fermati - Scontri a Parigi, nella notte, tra ultrà del Paris St Germain e dell’Atalanta, con un bilancio, stando a quanto riportano i quotidiani parigini, di 19 tifosi nerazzurri fermati dalle gendarmeria ... Scrive ilgiorno.it