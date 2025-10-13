Nerazzurri quasi al completo Atalanta l’obiettivo è ritrovare anche Maldini

Sarà un’ Atalanta quasi al completo quella che si rivedrà in campo dopo la sosta e subito attesa da un importante duplice impegno casalingo: domenica contro la Lazio, mercoledì in Champions contro lo Slavia Praga. Due partite da provare a vincere per la Dea per restare in corsa per i primi quattro posti in campionato e i playoff in Champions. Ivan Juric finora ha saputo fare di necessità virtù, giocando per un mese e mezzo senza avere quasi mai a disposizione Ederson, Lookman e Scamacca, i tre giocatori più incisivi nell’ultimo biennio, e perdendo per infortuni strada facendo un’altra mezza dozzina di titolari tra cui Scalvini, Zalewski, Bellanova, Kossounou, De Ketelaere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

