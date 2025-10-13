Neptune panciuto | l’Ucraina allunga il raggio dei suoi missili dove possono colpire ora
L’Ucraina sta intensificando lo sviluppo tecnologico e industriale nel settore militare, puntando su soluzioni interne per rafforzare la propria capacità offensiva a lungo raggio. In quest’ottica si inserisce l’ultima evoluzione del missile da crociera Neptune, ora dotata di serbatoi supplementari integrati nella struttura, che ne aumentano in modo significativo l’autonomia operativa. Questa nuova configurazione risponde all’esigenza strategica di colpire obiettivi situati in profondità nel territorio russo, rafforzando al contempo la capacità di resistenza dell’industria della difesa nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: neptune - panciuto
Neptune “panciuto”: l’Ucraina allunga il raggio dei suoi missili, dove possono colpire ora - È parte della strategia di Kiev per potenziare capacità a lungo raggio e raggiungere maggiore autosuffici ... Riporta msn.com