Neonata muore poche ore dopo il parto in casa | I soccorsi chiamati dalle ostetriche abusive Scattano le indagini

Una neonata che era venuta alla luce con un parto in casa ieri, domenica 12 ottobre, è morta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dopo che si sono aggravati i sintomi di asfissia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Neonata muore poche ore dopo il parto in casa: «I soccorsi chiamati dalle ostetriche abusive». Scattano le indagini

