Neonata morta a Treviso dopo un parto in casa a Borso del Grappa: la piccola è stata colpita da asfissia e choc emorragico, indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Neonata morta all'ospedale di Treviso dopo il parto in casa a Borso del Grappa: asfissia e choc emorragico

Messina, è morta la neonata caduta con la madre da una palazzina

Gaza, Starmer: “Pronti a lanciare aiuti via aerea”. Israele distrugge migliaia di derrate scadute. Al Jazeera: “Morta di fame un’altra neonata”

Neonata di 4 mesi morta improvvisamente. Ieri i funerali a Coviolo

Morta la neonata ricoverata in fin di vita dopo il parto in casa non assistito a Borso del Grappa, in provincia di Treviso

Crisi respiratoria dopo il parto in casa, morta una neonata

