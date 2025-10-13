Neonata in asfissia dopo il parto è gravissima a Treviso | era nata in casa senza assistenza sanitaria
La crisi respiratoria poche ore dopo il parto in casa, poi il trasferimento d’urgenza in pronto soccorso: è in fin di vita una neonata venuta alle luce intorno alle 5 di mattina di ieri, domenica 12 ottobre. La bimba sarebbe ricoverata in terapia intensiva da circa 24 ore in condizioni gravissime. La prognosi rimane riservata. Il parto in casa e l’asfissia. La nascita era avvenuta nel loro appartamento a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Più precisamente nella camera da letto dei genitori, come era già accaduto per gli altri figli della coppia. Si trattava infatti di una espressa volontà della madre e del padre. 🔗 Leggi su Open.online
Matilde è morta asfissiata durante il parto. È il primo esito dell'autopsia eseguita martedì all'istituto di Medicina legale della Sapienza sul corpo della neonata scomparsa venerdì scorso nella casa maternità "Il nido" a Testaccio. L'esame ha escluso il fatto che
Neonata in asfissia dopo il parto, è gravissima a Treviso: era nata in casa senza assistenza sanitaria - Durante il parto non era presente personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Secondo msn.com
Borso del Grappa, è morta la neonata ricoverata in fin di vita dopo il parto in casa non assistito - La piccola era arrivata all'ospedale di Treviso in condizioni disperate ... Come scrive rainews.it