Neonata in asfissia dopo il parto è gravissima a Treviso | era nata in casa senza assistenza sanitaria

La crisi respiratoria poche ore dopo il parto in casa, poi il trasferimento d’urgenza in pronto soccorso: è in fin di vita una neonata venuta alle luce intorno alle 5 di mattina di ieri, domenica 12 ottobre. La bimba sarebbe ricoverata in terapia intensiva da circa 24 ore in condizioni gravissime. La prognosi rimane riservata. Il parto in casa e l’asfissia. La nascita era avvenuta nel loro appartamento a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Più precisamente nella camera da letto dei genitori, come era già accaduto per gli altri figli della coppia. Si trattava infatti di una espressa volontà della madre e del padre. 🔗 Leggi su Open.online