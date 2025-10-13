Neonata colta da malore poche ore dopo il parto in casa | è gravissima

13 ott 2025

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Ore di apprensione a Borso del Grappa per le condizioni di salute di una neonata colta da malore poco dopo essere stata partorita in casa all'alba di domenica 12. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

