Nell’ora di religione don Fiscer fa giocare al Fantasanto

Il prete influencer con 800mila follower su TikTok ha rivisitato il Fantacalcio e lo propone in una scuola media a Genova.

PREGARE Sant'Agostino nel De vera religione scrive così: "Non uscire fuori di te, rientra in te stesso. La verità abita nell'uomo interiore". Lo stesso concetto espresso in altri termini lo ritroviamo nelle parole del Buddha: "Siate un'isola per voi stessi, prendete rif

Don Roberto Fiscer lancia il "FantaSanto" per gli alunni di una scuola media - influencer di Genova sempre vicino ai giovani, lancia "FantaSanto" in una scuola media a San Martino dove insegna

Genova, con don Fiscer arriva il "Fantabenedizioni": gioco a punti per i chierichetti che lo accompagnano a benedire le case - L'idea è di don Roberto Fiscer, sacerdote genovese fondatore di radio "Fra le Note" e seguitissimo sui social, che ha unito