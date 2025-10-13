Nelle nuove puntate della serie turca di Canale 5 La forza di una donna Sarp chiede ad Hatice ed Enver di consegnare dei soldi a Bahar

L a verità è esplosa come una bomba nella vita di Bahar, la protagonista della serie turca La forza di una donna che ha il volto dell’attrice Özge Özpirinçci. Dopo anni di dolore, si è trovata trovata faccia a faccia a Sarp, l’uomo che amava, il padre dei suoi figli che credeva morto. Nelle nuove puntate in onda oggi, domani e dopodomani, lunedì 13, martedì 15 e mercoledì 15 ottobre alle 16:05 su Canale 5, si vedrà come quella verità inaspettata, invece di portare pace, ha solo riaperto vecchie ferite. Almeno per ora. Bahar, infatti, continua ad essere divorata dal senso di colpa. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Arif scompare nel nulla La forza di una donna, anticipazioni puntata 13, 14, 15 ottobre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

