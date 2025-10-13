Nell' auto sospetta c' è odore di droga trovati oltre 100 grammi di hashish Arrestato un 20enne

Forlitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Meldola hanno arrestato nel fine settimana un 20enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato un coetaneo con l'accusa di concorso nello stesso reato e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto ha avuto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nell - auto

Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»

Morto nell’auto in garage, i carabinieri del Ris ritornano nella villetta

Il delitto di Loreto, l’ombra di due killer in garage. Tracce nell’auto della vittima

Cerca Video su questo argomento: Nell Auto Sospetta C