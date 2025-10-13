Nella Palermo della violenza gratuita l’atto di civiltà è diventato la condanna

Adesso Palermo è una città che fa paura. Una città dove i giovani si uccidono. Una città dove le madri urlano. Una città dove i genitori lasciano uscire la sera, i figli, con la consapevolezza che uno sgarbo, una “taliata”, una pallottola vagante, possano mettere fine alla loro vita. Di sabato sera, con gli amici. Una città che sembra tornata agli anni Ottanta, agli omicidi della guerra di mafia che insanguinavano le strade e le pagine della cronaca locale. Ma dietro quella scia di sangue c’era la logica devastante del terrore dei Corleonesi di Riina, qui, invece, è tutto un equilibrio, davvero, sopra la follia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Nella Palermo della violenza gratuita, l’atto di civiltà è diventato la condanna

