Nella chiesa del Castello di Udine veglia di preghiera per la pace con l’Arcivescovo

Sono numerose le iniziative che la Chiesa udinese pone in atto per costruire la pace e invocarne il dono. A cominciare dalle proposte di preghiera. Martedì 14 ottobre l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba presiederà una veglia nella rinnovata chiesa di Santa Maria in Castello a Udine. Sarà la rinnovata pieve udinese di Santa Maria in Castello, sul colle che domina la città, a ospitare martedì 14 ottobre, alle 18, la veglia di preghiera per la pace che sarà presieduta dall’arcivescovo di Udine mons. Riccardo Lamba. «Sappiamo che la pace è un dono di Dio», afferma lo stesso arcivescovo. «È stato significativo che Papa Leone XIV abbia iniziato il suo ministero pubblico augurando la pace di Cristo risorto: la pace nasce da lui e dobbiamo implorarla continuamente nella preghiera. 🔗 Leggi su Udine20.it

