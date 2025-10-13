Nella chiesa del Castello di Udine veglia di preghiera per la pace con l’Arcivescovo
Sono numerose le iniziative che la Chiesa udinese pone in atto per costruire la pace e invocarne il dono. A cominciare dalle proposte di preghiera. Martedì 14 ottobre l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba presiederà una veglia nella rinnovata chiesa di Santa Maria in Castello a Udine. Sarà la rinnovata pieve udinese di Santa Maria in Castello, sul colle che domina la città, a ospitare martedì 14 ottobre, alle 18, la veglia di preghiera per la pace che sarà presieduta dall’arcivescovo di Udine mons. Riccardo Lamba. «Sappiamo che la pace è un dono di Dio», afferma lo stesso arcivescovo. «È stato significativo che Papa Leone XIV abbia iniziato il suo ministero pubblico augurando la pace di Cristo risorto: la pace nasce da lui e dobbiamo implorarla continuamente nella preghiera. 🔗 Leggi su Udine20.it
«La nostra veglia della pace durante Italia-Israele» - Mentre la città si prepara alla partita ad alta tensione, l’arcivescovo della diocesi friulana Riccardo Lamba invita i fedeli a raccogliersi in preghiera nella Pieve di Santa Maria in Castello. Si legge su famigliacristiana.it
Udine può finalmente riabbracciare la sua chiesa più antica - La pieve di Santa Maria di castello, prima e più antica chiesa di Udine che sorge sulla salita del colle del castello, tornerà ad accogliere fedeli e visitatori. Lo riporta udinetoday.it
