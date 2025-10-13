Nela pronostica | Scudetto? Il Napoli ha tutto per riconfermarsi l’Inter quella che gioca meglio ma la vera mina vagante può essere quella squadra!

Inter News 24 L’ex difensore di Roma e Napoli, Sebino Nela, si è espresso così sull’Inter e sulle altre squadre in lotta per lo scudetto in Serie A. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex calciatore Sebino Nela ha delineato la sua griglia di partenza per la lotta Scudetto. Secondo la sua analisi, il Napoli ha tutte le carte in regola per riconfermarsi campione d’Italia, ma è l’ Inter la squadra che, al momento, esprime il miglior gioco del campionato. Attenzione però al Milan, che Nela definisce la possibile “mina vagante” in grado di inserirsi nella corsa al titolo. Per quanto riguarda la Roma, l’ex difensore giallorosso ha fissato un obiettivo realistico. 🔗 Leggi su Internews24.com

