Nel nome di Messi e dell' aglio | dove può arrivare Cremaschi che s' è già messo in tasca l' Italia
Figlio di un ex rugbysta, svezzato a Miami da Leo, ha messo sotto gli azzurri al Mondiale Under 20. E ora lo vedremo con il Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: nome - messi
"Il miglior giocatore con cui abbia mai giocato, a prescindere dal nome: Messi o Cristiano, è Paul Pogba" ? Paulo Dybala - facebook.com Vai su Facebook
Ai cassonetti in zona Prati stiamo messi ancora così. Nota di merito per la campagna di Ama e @comieco che finalmente ha messo fine al conferimento selvaggio del cartone (con tanto di nome e indirizzo in bella vista) @giuliana_63 @erdario81 - X Vai su X