Nel Lazio torna un ‘Consiglio in Salute’ programma gratuito di prevenzione
(Adnkronos) – "Oggi presentiamo un'altra tappa di 'Un Consiglio in Salute', il programma gratuito di prevenzione promosso dal Consiglio regionale, e sono presenti tutti gli attori protagonisti di un settore complesso e delicato come la Salute (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, categorie, ordini professionali, associazioni), che ringrazio. 'Un Consiglio in salute' è il programma gratuito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: lazio - torna
Lazio, quando torna Zaccagni? Le ultime
Lazio, all’Auditoriuma torna “Un consiglio in salute” con tre giorni di screening gratuiti
Lazio, all’Auditorium torna “Un consiglio in salute” con tre giorni di screening gratuiti
Il Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio si rinnova e torna al centro della scena culturale del Lazio. Inaugurata oggi dal Sindaco di Latina, Matilde Celentano, la nuova iscrizione marmorea realizzata grazie ad un accordo di sponsorizzazione tecnica con le dit - facebook.com Vai su Facebook
Si torna all’Olimpico Alle 15:00 affrontiamo il Torino in una nuova sfida di campionato. ? Le maglie indossate e autografate sono ora live su @MatchWornShirt ? https://l.matchwornshirt.com/VqcoO5 #LazioTorino #AvantiLazio - X Vai su X
Lazio, Vecino torna e punta il Genoa: ecco come lo utilizzerà Sarri - Un sospiro di sollievo nel momento di massima emergenza, una boccata d'ossigeno che aiuta a respirare un po'. Riporta corrieredellosport.it