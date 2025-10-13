Nel Lazio torna un ' Consiglio in Salute' programma gratuito di prevenzione

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio regionale Aurigemma, 'prevenzione può generare ricadute positive su salute persone, oltre a garantire la diagnosi precoce e tempestiva' Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Oggi presentiamo un'altra tappa di 'Un Consiglio in Salute', il programma gratuito di prevenz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nel Lazio torna un 'Consiglio in Salute', programma gratuito di prevenzione

