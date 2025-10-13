nel giorno della liberazione degli ostaggi al ghetto di roma si fa tre volte festa

AGI - Nella giornata della liberazione degli ostaggi, il Ghetto di Roma si prepara a un'altra doppia festa religiosa: prima la ' Shemini Atzeret ' e dopo la ' Simchat Torah ' che è la festa della gioia, la massima espressione di felicità nelle festività ebraiche. Quindi, dalle 17 di oggi il Ghetto sospende le attività quotidiane e dei negozi kosher. Oggi termina la festività di Sukkot e la comunità ebraica, viene spiegato all'AGI, dal tramonto di oggi fino alle 19 di dopodomani (mercoledì 15 ottobre) si riunirà per la festa che, casualmente, coincide proprio con il rapimento degli ostaggi avvenuto due anni fa. 🔗 Leggi su Agi.it

