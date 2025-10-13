Nel giorno della liberazione degli ostaggi al Ghetto di Roma si fa tre volte festa

AGI - Nella giornata della  liberazione degli ostaggi, il Ghetto di Roma  si prepara a un'altra  doppia festa religiosa: prima la ' Shemini Atzeret ' e dopo la ' Simchat Torah ' che è la  festa della gioia, la massima espressione di  felicità nelle festività ebraiche. Quindi, dalle 17 di oggi il Ghetto sospende le attività quotidiane e dei  negozi kosher. Oggi termina la  festività di Sukkot  e la  comunità ebraica, viene spiegato all'AGI, dal tramonto di oggi fino alle 19 di dopodomani (mercoledì 15 ottobre) si riunirà per la festa che, casualmente, coincide proprio con il  rapimento degli ostaggi  avvenuto due anni fa. 🔗 Leggi su Agi.it

