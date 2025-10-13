Nel giorno della liberazione degli ostaggi al Ghetto di Roma si fa tre volte festa
AGI - Nella giornata della liberazione degli ostaggi, il Ghetto di Roma si prepara a un'altra doppia festa religiosa: prima la ' Shemini Atzeret ' e dopo la ' Simchat Torah ' che è la festa della gioia, la massima espressione di felicità nelle festività ebraiche. Quindi, dalle 17 di oggi il Ghetto sospende le attività quotidiane e dei negozi kosher. Oggi termina la festività di Sukkot e la comunità ebraica, viene spiegato all'AGI, dal tramonto di oggi fino alle 19 di dopodomani (mercoledì 15 ottobre) si riunirà per la festa che, casualmente, coincide proprio con il rapimento degli ostaggi avvenuto due anni fa. 🔗 Leggi su Agi.it
Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... Riporta vanityfair.it
Gioia al Ghetto per la liberazione degli ostaggi. Un’anziana: “Ma io ho tolto la stella di David” - Tagliato lo striscione in via Toaff che ritraeva i volti delle persone nelle mani di Hamas dopo l’attentato del 7 ottobre 2023. Secondo msn.com