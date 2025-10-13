Nel comune brianzolo chiudono i passaggi a livello | come cambia la viabilità

Monzatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono a Seveso i lavori di potenziamento del nodo ferroviario, che interessano le tratte Seveso–Camnago e Seveso–Meda. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di posa del secondo binario e degli interventi di adeguamento dei passaggi a livello, il comune ha disposto una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - brianzolo

Il comune brianzolo che contro il caldo distribuisce 500 ventilatori gratis

Il comune brianzolo diventa più "smart": così Monza vuole essere più connessa e sicura

L'ultima spesa: chiude lo storico supermercato del comune brianzolo

Cerca Video su questo argomento: Comune Brianzolo Chiudono Passaggi