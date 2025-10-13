Negramaro in concerto a Eboli | la scaletta del concerto
Inizia il conto alla rovescia per il ritorno dei Negramaro, che martedì 14 ottobre 2025 daranno il via alla nuova stagione di spettacoli curata da Anni 60 produzioni al PalaSele. A distanza di 6 anni dall'ultimo concerto in Campania, la band porterà in scena il suo "Palasport 2025", proponendo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: negramaro - concerto
I Net?iba: tribute band dei Negramaro, concerto a Mesagne
I Negramaro in concerto a Milano (e dove acquistare i biglietti)
Giuliano Sangiorgi celebra la Flotilla al concerto dei Negramaro: “Ha dimostrato che l’umanità è ancora possibile”
Negramaro, le canzoni in scaletta del concerto di Firenze Vai su Facebook
Marco Mengoni, Salmo, Negramaro in concerto: cosa fare fino a domenica 12 ottobre - X Vai su X
Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Torino - La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, venerdì 10 ottobre, porterà il "Negramaro Palasport 2025" tour all'Inalpi Arena di Torino. Lo riporta tg24.sky.it
PalaSele, Negramaro: domani il ritorno live con il nuovo tour NEGRAMARO PALASPORT 2025 - DOMANI, MARTEDÌ 14 OTTOBRE AL PALASELE DI EBOLI Biglietti ancora disponibili per lo show che dà il via alla nuova stagione spettacolare a cura di Anni 60 ... Segnala zon.it