ne hanno tutti abbastanza trump atterra in israele per celebrare la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi

L’Air Force One, con a bordo il presidente Donald Trump, è atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, segnando l’inizio di una visita storica volta a celebrare il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che il leader americano ha definito “ la fine della guerra ”. Il volo presidenziale ha sorvolato Hostages Square, nel centro di Tel Aviv, dove decine di migliaia di persone si erano radunate per seguire il ritorno degli ostaggi israeliani liberati da Gaza. Il passaggio dell'Air Force One è avvenuto poco dopo l’arrivo dei primi sette ostaggi vivi, rilasciati nell’ambito dell’accordo mediato dagli Stati Uniti e da partner regionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

