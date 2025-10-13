Nazionali Juve | sono 4 i bianconeri impegnati oggi Ecco chi scenderà in campo tutte le partite in programma per i nostri giocatori
Nazionali Juve: 4 giocatori bianconeri impegnati oggi. Chi scenderà in campo, tutti gli impegni in programma lunedì 13 ottobre. La sosta per le Nazionali entra nel vivo. Saranno quattro i giocatori bianconeri impegnati questa sera nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, in una serie di sfide che terranno incollati alla tv i tifosi della Signora. I bianconeri in campo. Il programma si apre alle 18:00 con il Montenegro di Vasilije Adzic. Il giovane fantasista bianconero cerca minuti e fiducia in una partita sulla carta abbordabile contro il Liechtenstein. Alle 20:45, i riflettori si accenderanno su altri tre big. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: nazionali - juve
Lautaro Inter, il rientro last minute del Toro dalla sosta nazionali: nel mirino il derby d’Italia contro la Juve! La missione
Nazionali Juve: 13 bianconeri convocati in giro per il mondo. Date, partite e impegni: il calendario completo di questa sosta
Continassa Juve: in attesa della fine del mercato e in concomitanza con la pausa per le Nazionali, i bianconeri si concedono del riposo
Oltre Kenan, come si sono comportati gli altri attaccanti della #Juventus con le rispettive nazionali? Dušan #Vlahovic – 90 min, 0 gol, 0 assist. Sconfitta per 0-1 contro l’Albania. Jonathan #David – 90 min, 0 gol, 0 assist. Sconfitta per 0-1 contro l’ - X Vai su X
La serie B, come la serie A, osserva un turno di riposo visti gli impegni delle Nazionali. Juve Stabia nel radar il derby contro l’Avellino #JuveStabia #JuveStabiaAvellino #prossimoturno #derby Vai su Facebook
Nazionali Juve: la convocazione di questi quattro bianconeri da medicina per guarire dalle difficoltà nel club. Chi può beneficiarne - Nazionali Juve, l’analisi del Corriere: David, Vlahovic, Openda e Koopmeiners cercano il rilancio con le rispettive selezioni dopo un avvio complicato Una pausa che, per alcuni, arriva nel momento mig ... juventusnews24.com scrive
Nazionali Juve: ben 6 bianconeri in campo questa sera con le rispettive Nazionali. Ecco chi giocherà, tutti gli impegni e le partite in programma - Chi giocherà, tutte le partite in programma Una serata con il fiato sospeso, tra orgoglio e un pizzico di app ... Segnala juventusnews24.com