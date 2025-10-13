Nazionali Juve quattro bianconeri in campo oggi | tutti gli impegni di lunedì 13 ottobre
La sosta per le Nazionali entra nel vivo e la Juventus sarà ben rappresentata nella giornata di oggi, lunedì 13 ottobre, con quattro giocatori impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un programma fitto che terrà d’occhio i tifosi bianconeri, tra orgoglio e apprensione. Il primo a scendere in campo sarà Vasilije Adzic, protagonista con il Montenegro, che affronta il Liechtenstein alle ore 18:00. Per il giovane fantasista bianconero si tratta di un’occasione preziosa per guadagnare minuti e fiducia dopo le ultime settimane passate ai margini. Thuram, Openda e Zhegrova: la notte dei big. Alle 20:45 la serata si accende con le sfide dei tre “big” juventini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
