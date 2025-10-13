Nazionali Juve quattro bianconeri in campo oggi | tutti gli impegni di lunedì 13 ottobre

Stilejuventus.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sosta per le Nazionali entra nel vivo e la Juventus sarà ben rappresentata nella giornata di oggi, lunedì 13 ottobre, con quattro giocatori impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un programma fitto che terrà d’occhio i tifosi bianconeri, tra orgoglio e apprensione. Il primo a scendere in campo sarà Vasilije Adzic, protagonista con il Montenegro, che affronta il Liechtenstein alle ore 18:00. Per il giovane fantasista bianconero si tratta di un’occasione preziosa per guadagnare minuti e fiducia dopo le ultime settimane passate ai margini. Thuram, Openda e Zhegrova: la notte dei big. Alle 20:45 la serata si accende con le sfide dei tre “big” juventini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

nazionali juve quattro bianconeri in campo oggi tutti gli impegni di luned236 13 ottobre

© Stilejuventus.com - Nazionali Juve, quattro bianconeri in campo oggi: tutti gli impegni di lunedì 13 ottobre

In questa notizia si parla di: nazionali - juve

Lautaro Inter, il rientro last minute del Toro dalla sosta nazionali: nel mirino il derby d’Italia contro la Juve! La missione

Nazionali Juve: 13 bianconeri convocati in giro per il mondo. Date, partite e impegni: il calendario completo di questa sosta

Continassa Juve: in attesa della fine del mercato e in concomitanza con la pausa per le Nazionali, i bianconeri si concedono del riposo

nazionali juve quattro bianconeriNazionali Juve: la convocazione di questi quattro bianconeri da medicina per guarire dalle difficoltà nel club. Chi può beneficiarne - Nazionali Juve, l’analisi del Corriere: David, Vlahovic, Openda e Koopmeiners cercano il rilancio con le rispettive selezioni dopo un avvio complicato Una pausa che, per alcuni, arriva nel momento mig ... Segnala juventusnews24.com

nazionali juve quattro bianconeriInfortunati Juve, weekend di riposo anche per i quattro bianconeri ai box. Cosa filtra verso il Como e il programma alla Continassa - Infortunati Juve: il weekend di sosta serve a recuperare le energie per tutti, il punto sui quattro bianconeri fermi ai box Il weekend di sosta per gli impegni delle Nazionali si è trasformato in un’o ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Nazionali Juve Quattro Bianconeri