Nazionali Inter da domani i primi rientri | Chivu pronto a riabbracciare quei 5 calciatori!

Internews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le ultime sugli allenamenti ad Appiano Gentile. La pausa è agli sgoccioli, la Serie A è alle porte. Dopo l’ultimo giorno di riposo concesso alla squadra, da domani l’Inter riaprirà i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile per iniziare a preparare una delle trasferte più delicate della stagione: la sfida di sabato all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico Cristian Chivu ritroverà un gruppo che, giorno dopo giorno, tornerà a riempirsi con il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

