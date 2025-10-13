Nazionale parla Serena | Gattuso? ha fatto delle scelte coraggiose E’ bravo a fare…

Pianetamilan.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aldo Serena, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'Il Giornale' dove ha parlato di Gattuso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nazionale parla serena gattuso ha fatto delle scelte coraggiose e8217 bravo a fare8230

© Pianetamilan.it - Nazionale, parla Serena: “Gattuso? ha fatto delle scelte coraggiose. E’ bravo a fare…”

In questa notizia si parla di: nazionale - parla

La capitana nazionale femminile di calcio Girelli si commuove mentre parla davanti a Mattarella – Il video

Nazionale, parla Spalletti: i retroscena dell’ex CT

Pio Esposito già in Nazionale per gli impegni di settembre? Parla Buffon: “Il giocatore ci rende orgogliosi ma…”

nazionale parla serena gattusoNazionale, parla Serena: “Gattuso? ha fatto delle scelte coraggiose. E’ bravo a fare…” - Aldo Serena, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'Il Giornale' dove ha parlato di Gattuso ... Si legge su msn.com

Serena: “Gattuso sta prendendo scelte coraggiose: non me l’aspettavo ma…” - "Alcuni pensano che faremo bene al Mondiale? Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nazionale Parla Serena Gattuso