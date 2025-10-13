Nazionale la conferma di Gattuso e gli elogi di Di Gennaro per Pio Esposito | le parole

Inter News 24 Nazionale, Antonio Di Gennaro ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la permanenza all’Inter di Pio Esposito: il commento sulla scelta. Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter, continua a guadagnarsi la fiducia di esperti e allenatori. Recentemente, il ct Rino Gattuso ha confermato che il classe 2005 avrà un ruolo importante anche nel prossimo match contro Israele, sottolineando la sua crescita costante e il suo talento. Ma non solo Gattuso apprezza Esposito: anche Antonio Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di TMWRadio, si è unito alla lunga lista di estimatori del giovane nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

