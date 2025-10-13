Navigava a quasi 100 chilometri all' ora | inseguimento da film sul Lago di Como
Un motoscafo lanciato a oltre 50 nodi (circa 100 kmh) nel tratto di lago tra Dervio e Varenna è stato intercettato e bloccato nel fine settimana da una vedetta del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Como. Sul Lario vige un limite di 27 nodi: l’unità correva ben oltre. 🔗 Leggi su Quicomo.it
