Navigava a quasi 100 chilometri all' ora | inseguimento da film sul Lago di Como

Quicomo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un motoscafo lanciato a oltre 50 nodi (circa 100 kmh) nel tratto di lago tra Dervio e Varenna è stato intercettato e bloccato nel fine settimana da una vedetta del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Como. Sul Lario vige un limite di 27 nodi: l’unità correva ben oltre. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: navigava - quasi

Cerca Video su questo argomento: Navigava Quasi 100 Chilometri