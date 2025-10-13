navacchio da oggi attiva la nuova fermata di autolinee toscane per il centro commerciale

Cascina, lunedì 13 ottobre 2025 - Ci siamo: a partire da oggi la linea 161 di Autolinee Toscane, proveniente da Tre ColliMontemagnoCalci, raggiungerà la nuova fermata istituita in via del Fosso Vecchio nel cuore dell’area commerciale di Navacchio. Un servizio atteso da tempo dai cittadini di Calci e Cascina per raggiungere l’area commerciale. “Le amministrazioni comunali di Calci e Cascina hanno puntato molto sulla realizzazione di questa linea – spiegano i sindaci dei due Comuni –. Le aree commerciali e artigianali vengono spesso realizzate senza collegamenti con mezzi pubblici, un elemento negativo dal punto di vista ambientale e anche sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

